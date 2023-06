Cirurgião plástico acreano recupera conta no Instagram após ter perfil hackeado

O famoso cirurgião acreano Guido Vilhamor voltou às redes sociais nesta quinta-feira (8). O médico teve sua conta no Instagram hackeada no último domingo (4), e após vários dias tentando recuperar o perfil, finalmente conseguiu. Em nota, no seu perfil na manhã desta quinta, Guido explicou que seu Facebook e WhatsApp pessoal ainda estão sob comando dos criminosos. “Após muito esforço conseguimos recuperar a conta do Instagram, porém o meu WhatsApp pessoal ainda encontra-se sob o comando do hacker”, disse o médico.



Guido agradeceu o apoio que recebeu de amigos e seguidores: “’Agradeço sinceramente pela paciência e pelo apoio que vocês demonstraram durante esse período. Continuarei compartilhando conteúdo autêntico e relevante, mantendo uma comunicação aberta e transparente com cada um de vocês.”

O médico ainda alertou sobre compartilhar informações pessoais ou financeiras em redes sociais, para não ser vítima de golpes: “Gostaria de aproveitar este momento para alertar a todos sobre a importância de tomar precauções ao utilizar as redes sociais e ao lidar com solicitações de informações pessoais ou financeiras. Verifiquem cuidadosamente as solicitações de pagamento, desconfiem de mensagens suspeitas e sempre busquem informações adicionais antes de tomar qualquer ação.”

Veja na íntegra a nota emitida: