ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem Carnavale 2023; acompanhe

O Carnavale 2023 tem início nesta sexta-feira (30), a partir das 20h. Serão três noites de festa, se encerrando no domingo (2). Entre as atrações confirmadas está a da banda Jamil e uma Noites, que será realizado no sábado (1). A organização do evento aguarda um público de aproximadamente 25 mil pessoas por noite.

O ContilNet Notícias e San Francisco Filmes irão fazer a cobertura completa do evento no Acre, que será transmitido ao vivo pelo Youtube do ContilNet. O evento será veiculado, também, na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1, das 202 às 00h.

O evento será realizado na praça Hugo Poli e contará com shows de artistas nacionais e locais.

SAIBA MAIS: Brasiléia finaliza preparativos para o Carnavale; festa inicia nesta sexta

Nesta primeira noite, acontece a abertura da festa, a partir das 20h, com as apresentações de diversos cantores e bandas locais.

Confira as atrações desta primeira noite da festa:

Dj Alessandro

Alamo kario

Ferdiney Rios

Cléber Guidini, diretamente de Porto Velho