Doméstica e estudante, Miss Porto Acre é fã de corrida e leitura; veja as fotos

Viviane Barbosa Oliveira de 20 anos é a nova Miss Universo Porto Acre. Natural do município de Porto Acre, a acadêmica do curso de enfermagem foi aclamada no dia 26/5 e representa o município na etapa estadual, no Miss Universo Acre, realizado pela promoter Meyre Manaus.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a portoacrense falou sobre sua participação no evento e sua nova fase onde deve investir na carreira profissional de modelo: “Me envolvi cedo na área de modelo por conta do corpo. Depois de um tempo eu abri mão por conta das dificuldades por morar mais afastado. Mas a pouco tempo resolvi retornar à área. Foi quando a oportunidade do Miss Universo Porto Acre apareceu, é minha primeira vez nessa área, antes fazia desfiles passarela. Resolvi encarar esse novo meio e tentar novamente encarar a vida de modelo”, revelou ao ContilNet.

Em seu primeiro concurso, a miss abriu o jogo em conversa com este colunista e falou da sensação de representar o seu município no concurso que acontece no dia 9 de junho: “Vai ser desafiador participar do Miss Acre. Em todo o meu município tem mulheres lindas e em todo o estado tem mulheres lindas. Mas ser representante do meu município, um lugar onde carrega uma história linda de luta e garra, me faz encarar de frente o concurso com garra e empenho, pois agora carrego em mim uma responsabilidade não só de representante do município mas de representante de toda nossa história e nosso povo.”

Ao ContilNet, a miss revelou que ama esporte, leitura e outras atividades: “Sou apaixonada em correr, gosto de me exercitar. Ler e cozinhar. Meu maior passatempo é leitura”. Atualmente a miss ocupa a função de empregada doméstica.”

Siga a nova Miss Universo Porto Acre no Instagram: