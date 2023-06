Eleita Beleza Negra, estudante representa Acrelandia no Miss Acre

Emanuelle Vasconcelos de Melo, de 20 anos, é do município de Acrelândia, no Acre, e entrou no mundo dos concursos de beleza recentemente. A nova Miss Universo Acrelândia é estudante e moradora do bairro Portelinha.

Para ela, a modelagem é parte importante na trajetória de construção da própria autoestima como mulher negra. O mundo miss é algo novo na vida da jovem. Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Emanuelle, como mulher negra, fala sobre a satisfação do sonho de modelar em seu município e de sua participação em um concurso estadual.

Emanuelle concorreu ao Miss Beleza Negra no ano de 2022, e foi consagrada campeã do concurso, que mudou a sua história. Em seu segundo concurso, Emanuelle conta sobre a oportunidade e as realizações em disputar concursos de beleza. “Nunca imaginei ter essa oportunidade, sempre sonhei em modelar. É uma honra poder representar as mulheres guerreiras e lindas do meu município”, disse a modelo.

Em bate papo com este colunista, a representante do município de Acrelândia deixa uma mensagem para as meninas que sonham em modelar e se tornar uma miss.

“O mundo miss veio para ajudar no meu propósito e na minha trajetória de demonstrar para mim mesma e, dessa vez, para meninas que conseguem se ver em mim, que elas podem estar nesses locais. Que elas podem chegar onde elas quiserem, que elas podem estar em espaço de poder, em concurso de beleza. Peço a todas meninas que acreditem em seus sonhos e tenham coragem e determinação para realizar”.

