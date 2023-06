Exclusivo: Thales Roberto é atração confirmada na Marcha para Jesus no Acre; veja data

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet recebeu a informação exclusiva na manhã desta segunda-feira (6) que a organização da Marcha para Jesus, evento gospel realizado em todo Brasil, já definiu sua atração principal no Acre.

Em primeira mão, o ContilNet também revela a data evento será realizado no dia 9 de setembro.

Thalles Roberto é conhecido pela sua simpatia e testemunho de fé, superação e vitória. Por onde passa emociona multidões. Em seu repertório estão os sucessos “Arde outra vez”, “Casa do Pai”, “Deus do impossível” e “Deus da minha vida”.

Veja na íntegra um dos sucessos do cantor:

No ano de 2022, o cantor e pastor André Valadão encerrou, com um mega show na Arena da Floresta, a Marcha para Jesus. O evento reuniu centenas de fiéis, além de lideranças evangélicas e políticas que saíram em marcha do Centro de Rio Branco até a Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco. O pastor e deputado federal Marcos Feliciano esteve presente.

Veja fotos da ‘Marcha para Jesus’ em 2022: