Fim de uma era! Britney Spears anuncia oficialmente encerramento da carreira; saiba detalhes

Uma das cantoras mais bem sucedidas do mundo, Britney Spears anunciou nesta quarta-feira (7) que sua carreira musical acabou oficialmente. Em suas redes sociais, a diva pop anunciou a decisão e refletiu sobre a pausa de 13 anos que deu, por causa da tutela de seu pai, Jamie Spears.

“Muito estranho que meus dançarinos subiram no palco para essa música. Bem, eu ouvi essa música hoje e percebi isso pela primeira vez. Eu acredito, que todas essas regras e não ter voz por 13 anos no que eu queria, deu a muita gente um passeio emocionante! Não é à toa que desisti do negócio da música… Só dizendo”, disse a cantora, em uma publicação que foi removida do Instagram.

Vale lembrar que Britney Spears ficou sob tutela de seu pai durante 13 anos. Essa situação teria sido decorrente das internações da cantora. Depois dos transtornos psicológicos que viveu, Jamie Spears, a quem a cantora se referiu como alguém que queria “encher os próprios bolsos”. Depois de uma longa batalha judicial, em novembro de 2021, a medida contra a artista pop chegou ao fim.