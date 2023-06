VÍDEO: infectologista do Acre faz alerta sobre doença do carrapato: “Letalidade de 70%”

Após autoridades sanitárias ficarem em alerta com o surto da Febre Maculosa, a “doença do carrapato”, transmitida através da picada do bicho, o médico hepato-infectologista do Acre, Thor Dantas, divulgou nesta terça-feira (20), um vídeo nas redes sociais para esclarecer algumas informações sobre a doença.

O médico abre o vídeo informando que a doença é transmitida especificamente pelo carrapato silvestre, do cavalo e da capivara. “Não é o mesmo carrapato comum do seu cão”.

Thor lembra que a doença é rara no país, com menos de 170 casos por ano. O médico disse ainda que apesar da preocupação, a maioria dos registros ocorre na Região Sul, Sudeste e Mata Atlântica.

“A doença ainda não foi identificada aqui na nossa região Amazônica. A gente tem aqui as capivaras, tem os carrapatos, mas a bactéria não está circulando entre eles. Não foi identificada entre nós ainda. O que a gente precisa do ponto de vista da saúde humana, é manter os estudos regulares buscando a doença no carrapato para identificar a circulação da bactéria antes de ocorrer entre seres humanos. Assim a gente se prepara para uma eventual chegada dessa bactéria entre nós”.

O que mais preocupa os especialistas é a alta taxa de letalidade da doença. “O problema é que no início ela se parece muito com qualquer outra doença febril e o diagnóstico passa desapercebido. Se é tratada no início a evolução é boa, mas demora muito para ser tratada em fase mais tardia, a letalidade é alta, chega a 70%”, disse Thor.

Ao final, Thor explica como o paciente precisa se portar caso perceba algum carrapato na pele. “Eles são bem pequenininhos, como mucuins e meruins. Se ver que tem, é preciso tirar com uma pinça. Puxando pela parte mais perto da pele. Assim você evita dele soltar a saliva, que é de onde vem a bactéria. Se você espreme ele, ele tende a soltar mais saliva”.

No Acre, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), ainda não houve nenhum caso confirmado de febre maculosa, transmito pelo carrapato silvestre.