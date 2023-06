Irmã de Neymar faz confissão surpreendente sobre relação com mulheres

Rafaella Santos soltou o verbo ao ser questionada sobre sua relação amorosa com mulheres. Em entrevista ao podcast ‘PodCats’, a irmã de Neymar afirmou que já ficou com mulheres e que tem medo da reação do pai ao saber disso.

“Posso ligar para o meu pai? Só rapidinho. Deixa eu ver se ele não me bloqueou. Pai, é só um marketing”, disse ela aos risos, recebendo uma chamada de vídeo do pai logo em seguida.

“Você escutou algumas coisas?”, perguntou ela. “Escutei, Rafaella, escutei tudo… Você pode mentir de vez em quando aí, tá? Não precisa contar a verdade não. Ou então omita, filha. Tem coisa que eu não preciso saber”, afirmou ele.