Ministros de Lula chegam ao Acre neste sábado para participar de Plenária Estadual

Os ministros do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, chegam ao Acre neste sábado (3), para participar da Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027.

O evento será realizado na Universidade Federal do Acre (Ufac), a partir das 10 horas da manhã. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também viria ao estado para participar do evento, mas testou positivo para Covid-19 e precisou cancelar sua presença.

O governador Gladson Cameli também deve participar da plenária. Na ocasião, o governo do Acre iniciará seu processo de escuta participativa, coletando os dados para a elaboração do PPA estadual.

A equipe da Seplan irá, nas próximas semanas, visitar os 22 municípios do Acre ouvindo as necessidades e propostas dos habitantes de cada município.

As plenárias serão realizadas em todos os Estados do país. Principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal, o PPA define as diretrizes e as metas da gestão pública, contemplando despesas de capital, como investimentos.