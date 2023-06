Modelo fala sobre ereção em cena de sexo oral no clipe de Anitta

Anitta polemizou no clipe da nova música Funk Rave por conta de uma cena gravada em que simulou um sexo oral. Yuri Meirelles, modelo que esteve com a cantora no momento, usou as redes sociais para falar sobre uma ereção nas gravações.

Questionado pelos seguidores, ele fez questão de negar e ressaltou o profissionalismo da cena. “Não fiquei ‘galudão’, não. Fiquei tranquilão. A gente está ali fazendo aquela cena, mas a cabeça está em outro lugar, pensando em outras coisas, também pra não ficar concentrando”, disse. Em seguida, fez questão de complementar a fala, dizendo que existiam muitos holofotes. “É tranquilo, porque está cheio de câmeras, tem os moradores em volta. Então, vai ficar galudão ali no meio da situação, com um monte de gente vendo? Mas é difícil, não é fácil, não”, confessou. A cena em questão acabou ficando de fora do clipe. Anitta aparece apenas beijando o modelo e até abaixa na altura da cintura do rapaz. Os takes foram intercalados com imagens de frutas e também com uma pessoa lambendo uma laranja.