No Acre, projeto social de artes marciais abre treino gratuito para pessoas de baixa renda

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

TREINANDO FUTUROS CAMPEÕES

Teve inicio segunda -feira (05) de junho as inscrições para o Projeto Social “Treinando Futuros Campeões” do Centro de Treinamento de Artes Marciais Pitibull de forma gratuita com duração de seis meses. Podem participar crianças a partir de 10 anos, adolescentes e adultos de baixa renda.

Mais informações: 68 99209-2286

NIVER ZUFRAN

Zufran Correia recebeu amigos e familiares no dia 28 de maio para comemorar a chegada dos seus 50 anos no Espaço Sylvia Montenegro em um clima de muita alegria . Parabéns Zu!

VIVA A SYLVIA

Quem trocou de idade no dia 29 de maio foi a querida empresária Sylvia Montenegro, a coluna não poderia deixar de registrar e desejar os parabéns!

NIVER

O deputado Tadeu Hassem foi o aniversariante de domingo (04) a coluna deseja os parabéns ao parlamentar.

GLAMOUR – foto 9

No glamour o coral da Aleac que emocionou o público presente durante Sessão do Parlamento Amazônico na quarta-feira (31) de maio.

FORMATURA

O casal Kleybe Costa e Simone Xavier estão só felicidades com a conclusão da filha Synara Costa em Letras Português pela Faculdade de Goiânia-UGF. Na foto a formanda com os pais Kleybe e Simone e a vó Maria José.

FESTA DE SÃO JOÃO

Prepara a Chita que dia 23 acontece a Festa de São João do Espaço Sylvia Montenegro com decoração temática, música raiz, comidas típicas, doces típicos, bingo, fogueira e muita animação, e você não pode ficar de fora!

Mais informações: 68-99223-9162

PROMOÇÃO ESTETIC FACE

Aproveite o combo facial da Estetic Face para você dar upgrade na beleza!

STUDIO FLORY ARAÚJO

Na hora de cuidar da sua beleza escolha profissionais que realmente são qualificados e especialistas. Quer arrasar com aquele loiro de diva e ganhando desconto? É só dizer que é leitora desta colunista e estará ganhando 20% de desconto. Flory é colorimetrista especialista em loiro e cortes, maquiadora especialista em pele e penteado.

Conheça o trabalho da Flory @studioflory.araujo

Agendamento: 68 99226-5751

VIVA AOS AGRICULTORES DE SENA

Os agricultores do município de Sena Madureira podem comemorar, o prefeito Mazinho Serafim assinou com o governo do Estado através do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre ( Deracre) convênio para aquisição de combustível e execução dos trabalhos de abertura e manutenção de ramais do município.

PROMOÇÃO DE SÃO JOÃO KALEB MADEREIRA E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

RASOVI TUDO EM MÓVEIS PLANEJADOS