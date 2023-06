No Acre, vídeo impressiona ao mostrar cobra venenosa fugindo com ovos de galinha

Imagens que mostram como uma cobra da espécie pico-de-jaca transporta ovos de galinha na zona rural de Sena Madureira se tornaram virais recentemente, não apenas pelo ato, mas também pela forma como o animal leva a sua possível refeição.

De acordo com o site Yaco News, o vídeo foi capturado por um ribeirinho do Iaco, que mostrou a cobra venenosa conhecida como “pico-de-jaca” transportando os ovos de galinha de forma surpreendente. “Pico-de-jaca aí, comendo café da manhã no terreiro junto com as galinhas”, disse. Essa estratégia pode ser explicada pela necessidade da cobra em encontrar um local seguro para se alimentar e incubar seus próprios ovos.

A Lachesis muta, mais conhecida como surucucu-pico-de-jaca, pico-de-jaca, bico-de-jaca, surucucu-cospe-fogo, surucucu-apaga-fogo ou apenas surucucu, é a maior cobra peçonhenta das Américas, podendo chegar a 3,5 metros de comprimento.

Veja o video:

Comum nas regiões acreanas, o azarado que se deparar com uma surucucu e levar uma mordida vai sofrer com a grande potência do seu veneno, que tem ação citotóxica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica. Ele provoca reações similares às causadas pelo veneno das jararacas, como inchaço, dor local, necrose, problemas de coagulação, hipotensão, além de diarreia e diminuição do ritmo cardíaco, podendo levar ao choque e, em casos graves, até mesmo ao óbito. A única forma de tratamento contra a picada de surucucu é o soro antibotrópico-laquético.

Importância

As surucucus, assim como muitas outras cobras, ajudam a reduzir as populações de roedores. Além disso, seu veneno pode oferecer possíveis aplicações para uso em pesquisas médicas e medicamentos.

O que fazer ao ser mordido por cobras peçonhentas

-Mantenha o paciente em repouso, evitando correr ou caminhar.

-Tranquilize o paciente, podendo ser administrados analgésicos, mas evitando-se drogas de ação depressora do sistema nervoso central.

-Não faça torniquete do membro afetado, sucção ou incisão no local da picada.

-Limpe cuidadosamente o local com água e sabão. Não coloque substâncias sobre a ferida (fumo, café, esterco, ervas, etc) ou faça curativos oclusivos.

-Monitore sinais vitais e volume urinário.

-Não use bebidas alcoólicas para limpar a área picada.

-Chame socorro imediatamente ou leve o paciente para uma unidade de saúde, mais próxima ao local de ocorrência, que trata pacientes acometidos por envenenamento por animais peçonhentos.