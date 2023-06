A alegria dará o tom – e que tom – na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo. Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Majur, Pocah e Grag Queen são apenas algumas das atrações confirmadas no evento, marcado para o próximo domingo (11/6), com concentração a partir das 10h, na Avenida Paulista, principal via da capital. Orgulho por inteiro.

A edição deste ano – a 27ª do evento – terá personalidades do segmento homenageadas nos trios que trazem as letras que formam o LGBTQIA+. A drag Kaká Di Polly, que faleceu este ano, será homenageada com um flash mob com a participação de outras drags, a ser documentado na área em frente ao carro de abertura. Leia a matéria completa emm New Mag.