Prefeitura e Hospital Alemão Oswaldo Cruz realizam oficina ‘Saúde Redes’ com profissionais de Brasileia

Nesta terça-feira, 06, encerrou a Oficina Primeiro Ciclo Conhecer, do Projeto Saúde Redes, após quatro dias (01, 02,05 e 06), de junho, de intensos estudos, debates e troca de experiência entre os mais de 263 profissionais de saúde da Prefeitura de Brasileia e os representantes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz que participaram da capacitação na sede da Igreja Batista em Brasileia.

O Projeto visa estratégias para o fortalecimento da regionalização e do cuidado em rede em município de pequeno porte. E o fortalecimento da rede de atenção e das ações de promoção da saúde.

Participou a Prefeita Fernanda Hassem, Secretário de Saúde- Francélio Barbosa, Promotor de Justiça do MPAC Julenado Martins e os Representantes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz , Karen Rocha e Neto Ciconello- enfermeiros, João Felipe Marques e Sandro Terabe – Assessores Matriciais do Hospital Oswaldo Cruz, , Dheikson Silva- Ativador Territorial, Representante do Canal do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, Bobi de Souza, apoiador do Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde- COSEMS, Andrade Silva.

E os profissionais das Unidades Básicas de Saúde(UBS), José Maria de Souza Santos, Raimunda Antônia de Araújo Carneiro, Francisco de Assis, Antônio Correia da Cruz, Pedro de Oliveira, Tufic Mizael Saady, Antônio Monteiro dos Reis, Simão Mansour Bartha, Ricardo Barbosa e equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), CAPS, equipe da Farmácia Municipal e Vigilância sanitária que também participaram da oficina.

Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da realização da capacitação para os profissionais de saúde do município:

“É de suma importância para nós que estamos aqui no Acre em uma região da Amazônia, uma formação com a qualificação daquilo que nós queremos de excelência dentro do Brasil no serviço à saúde para as regiões mais distantes do nosso país, onde o Brasil Brasil está focado na qualidade de vida na qualidade de saúde no seu no seu tripé inteiro. Desde a recepção ao atendimento médico, se faz necessário ofertar a qualidade do serviço público.” enfatizou a Prefeita.

Para o Secretário Municipal de Saúde- Francélio Barbosa o momento é também de agradecimentos a equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz pela parceria:

“Estamos aqui com o projeto Saúde Redes por meio do Hospital Oswaldo Cruz. Eu quero agradecer ao hospital e aos palestrantes que estão aqui com a nossas unidades, com certeza daqui vamos tirar bons resultados e boas estratégias para que a gente possa melhorar a saúde”, afirmou o secretário.

O Assessor Matricial do Projeto Saúde em Redes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, João Felipe, destaca a realização da oficina em Brasileia:

“Estamos aqui em Brasiléia, para a primeira oficina do projeto Saúde Redes. Todos os profissionais participaram da primeira capacitação, e nós estamos aqui para dar hoje a oficina do ciclo educação, que priorizar os profissionais da atenção básica do município de Brasiléia”, explicou.

Enfermeira- Francisca Rosa também comenta sua participação na oficina Saúde Redes:

“Quero agradecer primeiramente a Deus e depois a nossa prefeita. Eu acredito que já estávamos precisando disso, porque temos que estar sempre atualizando nossos conhecimentos e todas as oficinas são de grande importância para o município e para os profissionais está sempre em atualização” ressaltou .