URGENTE: acreana é diagnosticada com doença do carrapato

O ContilNet entrevistou com exclusividade a acreana que foi diagnosticada com a “Doença do Carrapato”, nesta segunda-feira (19). A paciente, identificada como Emanuele Said, tem 35 anos e é moradora do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

VEJA TAMBÉM: VÍDEO: infectologista do Acre faz alerta sobre doença do carrapato: “Letalidade de 70%”

Ela conta que há mais de 30 dias vinha sofrendo com febre constante, dor de cabeça e dor nas pernas. Emanuele disse que ao procurar as unidades de Saúde em Rio Branco, achava que estava infectada com dengue.

VEJA MAIS: Febre maculosa: contato de pessoas com capivaras no Acre preocupa Fiocruz

“É o mesmo sintoma de dengue. Muito parecido. Fiz dois exames de dengue e deram negativo. Foi quando a doutora Judith pediu uma bateria de exame e constatou que eu estava com a doença do carrapato e toxoplasmose aguda, por conta do carrapato”, explicou.

Tomando uma medicação simples para tratar a doença, Emanuele foi transferida para a Fundação Hospitalar do Acre para realizar um tratamento mais forte contra a infecção. “Tomo 9 remédios durante o dia”.

Questionada sobre de que forma foi infectada pela doença, Emanuele acha que os animais da rua onde mora foram os responsáveis pela doença. “Lá tem muito cachorro e gato abandonado. Na minha casa sempre que eu ia limpar, subia muito carrapato pela parede da rua. Jogava remédio e tudo mas, tem uma senhora na rua que alimenta os gatos na rua, e isso atrai todo tipo de bicho”.

Emanuele disse que foi informada no hospital que foi infectada por outro tipo de carrapato, diferente do estrela, causador da Febre Maculosa, que preocupa as autoridades sanitárias do país após o recente surto. Porém, por se tratar de sintomas parecidos, a acreana disse que no próximo retorno que terá no hospital, irá solicitar exames para descartar de vez a doença.

Febre maculosa

A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato.

Os principais sintomas da Febre Maculosa são:

Febre alta e súbita;

Cefaleia;

Hiperemia conjuntival;

Dor muscular e articular;

Mal-estar;

Dores abdominais;

Vômito;

Diarreia;

Exantema.

Os equideos, roedores como a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), e marsupiais como o gambá (Didelphis sp) têm importante participação no ciclo de transmissão de febre maculosa e há estudos recentes sobre o envolvimento destes animais como amplificadores de riquétsias, assim como transportadores de carrapatos potencialmente infectados.

Após a picada do carrapato, estima-se que o tempo médio necessário para que ocorra a inoculação da bactéria seja em torno de 4 a 6 horas de parasitismo, mas dependerá de cada espécie de carrapato.