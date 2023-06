Zezé paralisa show e solta o verbo após críticas por “falhas” na voz

O cantor ainda reclamou do sensacionalismo a seu respeito. “As pessoas usam muito isso, nas redes sociais, para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira”, declarou.

Zezé di Camargo ainda soltou o verbo contra as pessoas que inventam notícias. Após o desabafo, Luciano interrompeu o irmão e os dois voltaram a cantar.

“É sempre sacanagem. E não é só comigo não. É com todo mundo que tem fama, que tem prestígio. Colocam sacanagem, você entra, dá um clique e ele ganha centavos. Desculpe o palavrão, mas é um filho da p… que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito para isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem é sensacionalismo”, finalizou.