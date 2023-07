Com previsão de seca severa, Prefeitura vai distribuir água potável para quase 20 mil pessoas

Com previsão de seca severa em 2023, a prefeitura de Rio Branco, por meio de Defesa Civil Municipal, lançou nesta sexta-feira (14) a Operação Estiagem 2023, que inicia na próxima segunda-feira (17) e vai até o dia 15 de dezembro na capital acreana.

Com um investimento de pelo menos R$ 1,5 milhão, a operação irá levar água potável para cerca de 16 mil pessoas que não tem acesso ao serviço de distribuição de água, em especial na zona rural de Rio Branco.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ressaltou a expansão do programa neste ano. “Aqui no Acre temos um problema sério de água. A prefeitura de Rio Branco iniciou em 2021 atendendo apenas 10 comunidades, mas neste ano vamos atender 25 comunidades. A prefeitura se preocupa com essa questão, pois as pessoas precisam ter acesso à água potável. Estamos fazendo tudo que é possível para garantir o acesso a esse serviço”, enfatizou.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, serão 25 milhões de litros de água entregues para as famílias. “Iremos distribuir 25 milhões de litros de água, visando minimizar o impacto das secas. Essa é uma das operações mais aguardadas pela comunidade rural de Rio Branco”, disse.

Um calendário para distribuição da água foi estabelecido e a prefeitura vai contar com cerca de oito caminhões pipas, diariamente, com capacidade entre 10 a 18 mil litros, levando o líquido para as famílias.

Cláudio Falcão ressaltou que a prefeitura entregou caixas d’água para as famílias. “Nós já passamos em todas as comunidades e colocamos as caixas de cinco mil litros. As pessoas já estão aguardando, fizemos todo o planejamento e a partir de segunda-feira vamos abastecer essas comunidades”, ressaltou.