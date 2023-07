Para algumas pessoas, as preocupações do cotidiano e o estresse do dia a dia são impeditivos para uma boa noite de sono. Se esse é o seu caso, existem alguns alimentos naturais que podem socorrer quem precisa de descanso.

Um deles é a laranja. De acordo com a nutricionista Lillian Barros, esse cítrico tem um grande teor de melatonina, conhecido como o hormônio do sono. “Ela ajuda a adormecer mais rápido e a acordar menos vezes durante a noite”, contou, em entrevista ao site NiT. O ideal, segundo a expert, é comer a fruta, em vez de tomá-la em forma de suco, um pouco antes de deitar. “O hábito ajuda a melhorar e promover o sono, possivelmente devido à alta capacidade antioxidante e ao seu conteúdo de serotonina e folato”, afirmou. Ainda na visão da expert, uma vantagem extra de fazer a ingestão da laranja é a perda de peso. Isso mesmo. A fruta contém fibras, o que aumenta a saciedade. Indiretamente, dormir bem também impacta na eliminação daqueles quilinhos extras. “Ao dormir bem, você terá um maior controle do apetite e, consequentemente, uma melhor gestão do seu peso. Se isso não acontecer, a probabilidade de ter ataques de fome descontrolados e escolher alimentos pouco ricos nutricionalmente é bastante mais elevada”, revelou Lillian.