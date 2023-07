Douglas Richer: Juh Vellegas apresenta novo amor, fala sobre relação e casamento; VÍDEO

Tudo que rola no universo dos famosos, celebridades do Acre e Brasil, a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet traz em primeira mão para os nossos leitores. E claro, que um dos assuntos mais comentados do Acre foi o novo relacionamento da influenciadora Juliana Vellegas, uma das personalidades mais badaladas do Instagram e da publicidade acreana.

Com mais de 231 mil seguidores, Juh Vellegas hoje é considerada uma das maiores celebridades acreanas das redes sociais com milhões de visualizações. Seu engajamento e publicações do seu cotidiano lhe tornaram a ‘cara’ de várias empresas no Acre. De acordo com informações repassadas para nossa coluna, Juh Vellegas já esteve até entre olheiros do BBB da Globo. Porém, o assunto ainda não é sua ida para o reality global, mas sua vida íntima.

Neste sábado (29), a influenciadora Juh Vellegas conversou pela primeira vez sobre seu relacionamento, com exclusividade para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet. A acreana apresentou seu novo namorado, o empresário Rafael Vieira, que chegou há dois dias no Acre para conhecer a terra e a família da sua nova namorada.

Em entrevista para este jornalista, Juh falou sobre as expectativas para a Expoacre, onde participa do nosso seleto time de influenciadores na cobertura do evento. Além disso, Juh abriu o jogo sobre a chegada do boy na terra, o nível da relação e até papo sobre casamento.

Siga Juh Vellegas, clique AQUI! Vem assistir tudo com exclusividade: