Jovem de 19 anos morre afogado no Rio Acre, em Brasiléia

O jovem João Gabriel dos Santos, de apenas 19 anos, morreu vítima de afogamento no rio Acre, na tarde deste domingo (9), nas proximidades do bairro Samaúma 1, em uma praia conhecida como “praia do Urubu”, em Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, João Gabriel estava tomando banho no Rio Acre, na companhia de vários amigos, quando sem perceber, se aproximou de uma draga que funciona no local e mergulhou. O jovem demorou a voltar para a superfície e os colegas da vítima acabaram se preocupando e acionando os Bombeiros Militar do 5° Batalhão, que chegaram rápido ao local e começaram as buscas.

As ver que não se tratava de um lugar raso, foi solicitado apoio dos mergulhadores que utilizando equipamentos de mergulho profissional, e que conseguiram encontrar a vítima já sem vida. Gabriel foi colocado em uma canoa e levado até as margens do rio, onde o corpo foi colocado dentro do carro do Instituto Médico Legal (IML), para ser transportado até Rio Branco, para ser realizado os exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, onde será investigado.