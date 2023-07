Pimenta: direita e esquerda se armam com alianças para disputar a capital em 2024

Não magoou

O ex-deputado federal, governador e senador Flaviano Melo vai bater com as dez se conseguir trazer para o MDB, o ex-prefeito de Rio Branco e ex-petista Marcus Alexandre. Obtém uma liderança carismática que seu partido há tempos não possui e tira aquele que o PT tinha como sua principal promessa para 2024 e 2026, pois o que estará em disputa não é apenas a pobre Prefeitura da Capital e uma Câmara que promete inchar com mais 5 ou 7 vagas. Marcus, por sua vez, já conta com o apoio da cúpula do partido, segundo o presidente Daniel Zen, mas este ainda não combinou com a militância da base, aquela que corre pelas rebarbas atrás de uma CEC. Zen também adianta que não ainda não existe nenhum acordo definitivo, tal como casamento, riqueza ou má sorte.

Memória

Em 1994, após a eliminação de Tião Viana, em terceiro lugar no primeiro turno, a base petista correu com suas bandeiras vermelhas atrás de Flaviano Melo? Não, foi com o favoritíssimo Orleir Cameli que por menos de 10 mil votos não vencera no primeiro turno. Ele teve 79.331 votos (46,8%). Flaviano Melo teve 46.280 (27,3%) e Tião Viana, 41.830 (24,68%). À época, até o glorioso Prona do saudoso acreano Enéas, disputou a eleição com Duarte José Couto Neto e teve 2.077 votos.

Esquerda x Direita

Em entrevista ao repórter Everton Damasceno do ContilNet, o presidente do PT, Daniel Zen, declarou que o partido tem conversado com o MDB e outras siglas consideradas do campo progressista que vai da esquerda até a centro-direita democrática. Só não negociamos com bolsominion, comentou ele, cutucando feridas. Mas, convém lembrar que o vice-presidente de Lula nos dois primeiros mandatos foi o Republicano José de Alencar, partido da Igreja Universal, atualmente considerado de extrema direita. Mas, ao contrário do que Michel Temer fez com Dilma, José de Alencar não tentou passar a perna em Lula.

Cabeça

De acordo com Daniel Zen, ainda não existe uma definição sobre o destino político de Marcus Alexandre, mas reiterou que o PT deve apoiar qualquer decisão sua. “Marcos, decidindo ir para outro partido ou voltar para o PT, não vai alterar a consideração que temos por ele e a importância da sua trajetória política. Ele é um grande político e as portas do PT continuam abertas para ele, mas a gente entende que essa decisão de filiação é muito pessoal”, disse Zen.

Direita vs Esquerda

Se o presidente do PT, Daniel Zen, informa que o campo da esquerda costura ampla aliança, o movimento tem igual ou maior agilidade e intensidade no campo da direita. Segundo a repórter Maria Fernanda, deste ContilNet, o senador Alan Rick, presidente do União Brasil do Acre, o deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos do Acre e Edson Bittar, presidente do PL e irmão do senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) consagraram a aliança das siglas visando as eleições municipais de 2024. Agora é oficial, os três partidos caminharão juntos.

Ulysses

A aliança vem sendo construída desde junho, quando o senador Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte estiveram com Edson Bittar e o deputado federal coronel Ulysses, nome ventilado para uma candidatura à Prefeitura de Rio Branco. “Estamos unidos em torno de um projeto para que o povo do Acre se sinta contemplado, abraçado nas suas reais necessidades. Nós temos graves problemas estruturais que precisamos enfrentar. Nós precisamos aumentar a nossa participação também no grande debate nacional da infraestrutura, da saúde e da educação. Entendo que com esses três partidos unidos o Acre estará em boas mãos”, disse o senador Alan Rick em vídeo gravado logo após o encontro em seu gabinete.

Governo

No mesmo vídeo, o deputado federal Roberto Duarte deixou claro que o objetivo da aliança é “eleger o maior número de prefeitos e vereadores no estado do Acre” e que o trio já se organiza para as eleições de 2026. “Estamos com olhares atentos para as eleições de 2026, onde essa aliança terá pré-candidato ao governo do estado do Acre, pré-candidato ao senado da República, além dos pré-candidatos a deputados federais e estaduais”, disse.

Vocação

Completando seu primeiro semestre de mandato, a deputada federal Socorro Neri vai aos poucos cavando seu nicho de atuação no Congresso Nacional e consolidando sua vocação na área que lhe é mais cara, a Educação. Nesta quarta-feira, 5, Socorro Neri e outros parlamentares da Frente Parlamentar Mista da Educação, esteve com o ministro da Educação, Camilo Santana fazendo entrega de planejamento estratégico, onde explicita seus projetos prioritários para 2023. “São itens absolutamente essenciais para educação brasileira como financiamento, educação étnico-racial, pesquisa, ciência e extensão”, explicou Socorro.

Mola mestra

No planejamento estratégico da Frente Parlamentar Mista da Educação, a deputada Socorro Neri foi a responsável pela criação do eixo do desenvolvimento e valorização dos professores, o que inclui um piso salarial e formação continuada, seleção e ingresso no magistério, desenvolvimento da carreira profissional e saúde da categoria. ”Na realidade trata-se da mola mestra da educação, que merece atenção especial para a melhora e consolidação de um setor que constitui a base do desenvolvimento e progresso de qualquer nação”, argumenta Socorro Neri.

Compromisso

No encontro de quarta-feira, a deputada Socorro Neri e o ministro da Educação, Camilo Santana, selaram um compromisso de prosseguir no diálogo permanente entre Governo Federal e Congresso Nacional sobre os avanços da educação pública no país. Integrada por mais de 200 parlamentares, cabe à Frente fiscalizar a Política Nacional de Educação ,lutar pela melhoria do ramo e procurar inovar a legislação necessária à promoção de políticas setoriais.

Expert

Doutora em Educação e com décadas de experiência no magistério em todos os níveis, a deputada se notabilizou na gestão em educação na sua passagem por postos de excelência da Universidade Federal do Acre (Ufac) como pró-reitora de graduação e vice-reitora, além de priorizar a educação como administradora frente à Prefeitura Municipal de Rio Branco. Agora como membro atuante da Frente Parlamentar Mista de Educação, promete repetir uma atuação que tem conhecimento e ensino como bandeiras de luta. “Viemos contribuir com nossa experiência para fortalecer as políticas educacionais brasileiras e buscar uma maior evolução em todos os níveis, sobretudo para nosso Estado”, concluiu.

Tesouro juruaense

A preciosa farinha do Juruá, a dourada mais saborosa do País, terá sua produção ampliada graças à liberação de R$ 700 mil para a construção de mais 100 casas de farinha na região. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) após reunião com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, o senador Sérgio Petecão, o presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Junior, e o ministro de Agricultura, Carlos Fávaro.

For export

De acordo com Assurbanipal, a contrapartida do governo do Estado será transformar as casas de farinha em agroindústrias e legalizar a exportação da produção. Ainda durante a reunião, o secretário da Seict entregou o relatório das visitas técnicas realizadas nas alfândegas de Assis Brasil (tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru) e de Epitaciolândia (fronteira entre Brasil e Bolívia), realizadas em maio, com objetivo de identificar as dificuldades nos trâmites de importação e exportação entre os países e de fortalecer o corredor interoceânico.

Força tarefa

O Estado do Acre não possui laboratório credenciado junto ao Mapa para análise de alimentos, fazendo com que as amostras sejam enviadas para o Pará. A equipe do estado propôs adequações na Unidade de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Acre (Ufac) e, por meio de convênio, realizar as análises em solo acreano. Diante da situação, o ministro Carlos Fávaro se comprometeu em realizar uma força-tarefa nas alfândegas para agilizar demandas reprimidas até a posse dos aprovados no concurso que será realizado neste segundo semestre.

Trinacional

A agenda de negócios internacionais do Acre inclui uma provável rodada de negócios entre empresários do Acre, da Bolívia e do Peru no próximo dia 3 de agosto, durante a Expoacre 2023. Os empresários do Departamento de Pando, na Bolívia, já aceitaram a proposta durante reunião realizada segunda-feira (3) em Epitaciolândia, entre o secretário Assurbanipal Mesquita, a empresária Inês Tiziana de Melo Andrade, que representou a Associação Comercial e Empresarial dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia e representantes da Federação de Empresários Privados de Pando (FEPP).

Corredor

Assurbanipal considerou a agenda positiva para os objetivos da Expoacre 2023. “Existe a proposta de um encontro trinacional com a participação de empresários do Acre (Brasil), Peru e Bolívia. Ficamos felizes com a aceitação de nossa proposta. Estamos trabalhando para realizar rodadas de negócios entre os países e, com isso, fortalecer o corredor interoceânico via BR 317. Também convidamos os empresários de Pando para participar da nossa agenda em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso”, disse Mesquita.

Milho

“Esta é uma oportunidade de avançarmos na proposta de importação e exportação de produtos entre os dois países. Temos interesse na importação de milho e outros alimentos. A Rota Interoceânica também é um importante corredor turístico internacional que conta com ecossistemas e biodiversidade”, destacou Miguel Paño, vice-presidente da Federação dos Empresários Privados de Pando (FEPP). Para a empresária boliviana Anelys Salazar essa é uma oportunidade de transformar ideias em negócios. “Vamos trazer empresas que possam fortalecer o comércio e as indústrias dentro das duas regiões. As fronteiras são apenas as pontes e algumas leis que dividem os dois países”, disse Salazar.

Emendas

Os deputados estaduais aprovaram por 20 votos, nesta quarta-feira (5), o projeto de lei de autoria do parlamentar Tadeu Hassem (REP), que prevê mudanças nos valores das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). De acordo com o projeto, as emendas podem ser aprovadas até o limite de 3,5% da receita tributária realizada no ano anterior, observado que cinquenta por cento serão destinados às ações de serviços públicos de educação, saúde, infraestrutura e segurança pública e o restante dos recursos será alocado em quaisquer funções orçamentárias.

Força

Tadeu Hassem comemorou a vitória. “Um dia especial. Até esse momento, as emendas dos deputados estaduais eram estipuladas em valor fixo. Agora, é considerado um valor percentual ligado ao Orçamento. Todo esse recurso retorna ao povo, por meio de obras do governo, e investimentos nas áreas essenciais. Uma Aleac forte fortalece ainda mais o Estado, e consequentemente — e principalmente — o povo”. O projeto foi elogiado por deputados da base governista e de oposição, como Edvaldo Magalhães, do PCdoB. O texto segue agora para sanção do governador Gladson Cameli.