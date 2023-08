20º Campeonato da Imprensa Soçaite começa domingo na AABB

Começa no domingo (13), a partir das 8 horas, na AABB, a 20ª edição do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite. O torneio terá cinco equipes na disputa do título: TV Rio Branco/Acre News/Opinião, TV Gazeta, Rede Amazônica, assessoria do Governo e assessoria da Prefeitura, atual campeã da competição.

Raimundo Afonso

O ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac), Raimundo Afonso, foi o idealizador do campeonato, em 2003, e vai fazer a despedida em 2023.

“Pensamos a competição para integrar a categorias e os resultados foram excelentes. Fiquei por doze anos no Sinjac e acredito ter contribuído com a categoria. Jogar a competição ao lado do meu filho mais novo (Ulisses) e em time formado por amigos vai ser emocionante”, declarou Raimundo Afonso.

1ª rodada

TV Gazeta x Assessoria do Governo

TV RB/ACN/Opinião x Rede Amazônica

Raimundo Afonso foi idealizador do Campeonato da Imprensa