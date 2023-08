Exclusivo: influencer Rogeria Rocha faz topless em ensaio fotográfico; veja fotos

A influenciadora Rogeria Rocha apareceu fazendo topless nos bastidores de um ensaio fotográfico em estilo western, também conhecido como estilo country ou moda country. Algumas fotos foram publicadas pela influencer e empresária em suas redes sociais nesta terça-feira (15). A bela acreana foi fotografada por Jonatas Limma.

Nas imagens, a influencer está apenas de chapéu da marca Sol e Lua, e uma calça da sua loja Ela. Em várias fotos ela cobre os seios apenas com as mãos. Muitos internautas elogiaram a influenciadora. “Estarrecida com tanta perfeição”, “Bonita sou eu, isso aqui tem nem discrição ainda”, “Perfeita como sempre”, entre outros.

A coluna Douglas Richer, conversou com a influenciadora que curte viagem em Sampa e liberou os cliques exclusivos para nossa coluna.



Veja outras fotos de Rogeria Rocha: