Gentileza gera gentileza; confira o artigo coach e escritora Maysa Bezerra

Olá, queridos leitores! Hoje vamos mergulhar em um tema que transcende gerações e continua tão relevante quanto sempre: a gentileza. A famosa expressão “gentileza gera gentileza” nunca perde sua essência, pois reflete um princípio universal de que pequenos gestos de cortesia podem causar um impacto profundo em nossas vidas e na sociedade como um todo.

A poetisa Maya Angelou uma vez disse: “As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir.” Essa frase ressalta a importância de como nossas ações gentis podem deixar uma marca duradoura nos corações das pessoas.

Como a renomada Madre Teresa de Calcutá sabiamente afirmou: “Nós não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor.” Às vezes, subestimamos o poder das pequenas gentilezas, como um sorriso caloroso, um elogio sincero ou mesmo um gesto simples de segurar a porta para alguém. No entanto, esses atos aparentemente insignificantes podem criar uma corrente de positividade que se espalha para além do nosso campo de visão.

Agora, deixe-me compartilhar uma parábola que ilustra perfeitamente como a gentileza pode gerar um ciclo virtuoso. Imagine uma aldeia onde todos os habitantes sempre sorriam e ajudavam uns aos outros. Um dia, um forasteiro visitou a aldeia e ficou impressionado com a atmosfera acolhedora. Ele decidiu ajudar um morador idoso, e em agradecimento, o idoso ofereceu a ele uma cesta de frutas. Esse ato inspirou o forasteiro a continuar espalhando bondade em seu caminho. Ele ajudou outros, e cada vez que o fez, recebia algo em troca – um sorriso, uma história ou um gesto amigável. Eventualmente, o forasteiro percebeu que, quanto mais gentileza ele espalhava, mais rica e significativa sua vida se tornava.

Assim como a neuropsicologia nos ensina sobre as conexões cerebrais e emoções, a gentileza também tem um impacto em nosso cérebro e bem-estar emocional. Estudos mostram que praticar a gentileza libera neurotransmissores como a serotonina, que contribuem para sentimentos de felicidade e satisfação.

Portanto, meus queridos leitores, lembrem-se sempre de que cada ato gentil que realizamos é uma semente que plantamos para colher um futuro mais harmonioso e compassivo. A gentileza é uma linguagem universal que todos compreendem, então vamos fazer dela nossa contribuição para um mundo mais amável e acolhedor. Se você achou que esse texto é blá blá blá, te aconselho a olhar quem está ao seu redor. Reflita! Como disse o escritor Mark Twain, “A gentileza é o idioma que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver.” Vamos começar hoje a cultivar essa linguagem que transcende barreiras. Até a próxima coluna!