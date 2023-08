MC Marcinho anunciou fim do casamento seis dias antes de ser internado

O cantor MC Marcinho e Kelly Garcia anunciaram o fim do casamento nas redes sociais três dias antes do funkeiro ser internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

O divórcio de Marcinho e Kelly, que ficaram juntos por cerca de 20 anos, saiu seis dias antes de o artista morrer. Mesmo assim, ela seguiu dando suporte ao cantor no período em que ele passou hospitalizado. “Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde”, disse Kelly, quando anunciou a separação. Logo depois, ela decidiu se afastar da internet: “Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus”, finalizou a ex-companheira do cantor. Morte de MC Marcinho Um dos principais nomes do funk, Marcio André Nepomuceno Garcia, nome verdadeiro de Marcinho, morreu na manhã deste sábado (26/8), em decorrência da falência múltipla de órgãos. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 27 de junho, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e renal. O falecimento foi confirmado pelo hospital. “O Hospital Copa D’Or confirma, com pesar, a morte do paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado (26/8), às 9h10, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”.