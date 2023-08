NBA 2K24 revela ratings e faces dos jogadores; veja notas e imagens

A 2K começou a revelar as novidades do NBA 2K24, novo game da famosa franquia de basquete. Além de trazer melhorias gráficas com rostos mais realistas, o jogo terá Nikola Jokic, campeão pelo Denver Nuggets e melhor jogador das finais da última temporada da NBA, como atleta de maior nível, com 98 de rating, seguido por LeBron James, com 96. O jogo está previsto para ser lançado em 8 de setembro para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

A conquista do título de 2023 pelo Denver Nuggets fez com que Nikola Jokic se tornasse o melhor jogador do NBA 2K24 com 98 de rating. No 2K23, o sérvio tinha nível 96, segundo maior na ocasião. No antecessor, Giannis Antetokounmpo era o jogador de maior nível, com 97 de rating. O grego do Milwaukee Bucks perdeu 1 ponto de rating no novo game.