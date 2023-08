“Sempre tive medo do Serasa”, diz Michelle Bolsonaro em evento do PL

A ex-primeira-dama também falou sobre os insultos que recebeu nos últimos dias nas redes sociais e até em ambientes públicos por conta das investigações.

“Falam: ‘Cadê as joias?’. Eu queria mesmo essas joias para mim. Tudo bem que essas joias não são do meu estilo, mas a gente poderia leiloá-las. Todo mês eu tiro e mando para uma instituição 10% do meu salário. E pode quebrar meu sigilo, por mais que o Alexandre de Moraes (ministro do Supremo Tribunal Federal) coloque lá ‘esse mês foi tanto para tal instituição, foi tanto para outra instituição’”, afirmou.