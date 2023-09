Com mais de 1 milhão de seguidores, Camilota XP chega ao Acre: “Galera muito querida”

A influenciadora, apresentadora e atriz Camilota XP está no Acre para participar da Gamecon Talks. A apresentadora, que acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, conversou com o ContilNet e contou sobre a experiência no Acre.

Camilota chegou no estado acreano no último dia 20 e aproveitou a agenda livre para conhecer o centro de Rio Branco, o Museu dos Povos Acreanos e também a fronteira com a Bolívia, país vizinho.

“Eu senti que o Acre tem uma galera muito calorosa e muito querida. Eu adorei conhecer todo mundo que fez o evento acontecer, está sendo muito gratificante ver o quanto a galera se dedica para fazer tudo isso acontecer. Eu fui na Bolívia, olha que doideira! O motorista que buscou a gente no aeroporto e contou que era bem perto da Bolívia, aí eu quis ir. Foi muito legal conhecer um país novo, a diferença de costumes”, disse.

Camilota completou que também conheceu o Museu dos Povos Acreanos. “É incrível, sensacional! Por sinal, fizemos o caça palavras, eu e minha amiga Nathália, ela veio como minha produtora, me ajuda e a gente fez todo o caça-palavras. Foi uma experiência muito prazerosa”.

A apresentadora contou ainda que estava ansiosa para conhecer os fãs. “É sempre um prazer, porque às vezes eu não tenho dimensão da quantidade de gente que gosta do meu trabalho, que me segue, sempre quando eu vou em um estado novo é uma experiência única”, disse.

Ao ContilNet, Camilota ressaltou a importância de trazer eventos que colocam a indústria dos games em evidência. “Os jogos eletrônicos só tem a agregar muito na vida de todo mundo, quem não conhece eu sempre faço convite de tentar adentrar o mercado, seja assistindo uma transmissão ou até mesmo seguindo uma pessoa que faça parte do mercado. Esse mercado é o futuro”, finalizou.