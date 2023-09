ExpoJuruá: espaço reúne canoas e barcos que viajam pelos rios dos municípios mais isolados do Acre

Principal meio de transporte dos municípios isolados do Vale do Juruá, as canoas e os barcos ganharam um espaço exclusivo para exposição durante a ExpoAcre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul.

O estande da COOPERBAJOLA reúne criações de 30 sócios diferentes. É através dos barcos que a população ribeirinha consegue percorrer todos os municípios, exportar produções e comprar produtos de necessidade básica.

O representante da cooperativa, Nivaldo Santos, proprietário da Náutica Juruá, que produz barcos de alumínio, lembrou que novo inverno, quando os rios enchem, o barco é ainda mais necessário.

“70% da população na região utiliza o meio fluvial. A estrada é os rios e os igarapés. No verão tem os ramais, na época do inverno é ainda mais importante”, disse.

Boa parte dos cooperados atuam no Polo Naval de Cruzeiro do Sul, no bairro Miritizal. O polo foi inaugurado em 2011, durante a gestão do ex-governador Tião Viana (PT).