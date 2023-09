Família de enfermeiro assassinado em Santa Rosa terá que comprar caixão em Manoel Urbano

Na madrugada deste domingo (3), a pequena e isolada cidade de Santa Rosa do Purus, no Acre, foi palco de um trágico evento que chocou a comunidade local. O enfermeiro José Filho de Moura Junior, de 32 anos, foi brutalmente assassinado com três facadas por um soldado do exército brasileiro.

A família enlutada enfrenta uma difícil e insólita situação, uma vez que Santa Rosa do Purus, uma das localidades mais isoladas do Acre, não dispõe de nenhuma funerária. Como resultado, os parentes de José Junior estão se vendo obrigados a comprar um caixão e providenciar o sepultamento em Manoel Urbano, o município vizinho mais próximo, que fica a aproximadamente 70 quilômetros de distância.

A informação foi compartilhada com o ContilNet por um membro da família, que, em meio à tristeza e consternação, expressou seu lamento pela perda do ente querido e a incompreensão do motivo que levou ao terrível crime. “Ainda estamos tentando entender o que aconteceu, mas tenho certeza de que o assassino matou a pessoa errada”, disse a irmã de Junior, destacando o sentimento de perplexidade que envolve a tragédia.

Devido ao reduzido número de mortes na região, nenhum empresário se mostrou disposto a investir no ramo funerário, criando essa lacuna lamentável e inesperada para a comunidade local.