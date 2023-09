FOTOS: conheça os vencedores do concurso Cosplay da Gamecon Talks Acre

A Gamecon Talks encerrou a vasta programação de três dias de evento com a premiação do Concurso Cosplay. Foram três categorias: Cosplay Master, Melhor Performance e Cosplay da Galera e cada uma recebeu uma premiação.

O anúncio dos vencedores foi feito no final da tarde desta sexta-feira (22) e agitou o público que assistia as apresentações e vibraram com os vencedores.

Na categoria Master Cosplay, a vencedora foi Erica Lima, com o personagem Xiao (Genshin Impact) e levou o prêmio maior, de R$ 1 mil.

A categoria Melhor Performance ficou por conta de VICSON, com o personagem Dragonborn. VICSON levou o prêmio de R$ 400,00.

Já Giovanna Esteves levou o prêmio de Cosplay da Galera, que foi escolhido pelo público, e recebeu R$ 200,00.