Gamecon Talks: confira programação do evento que traz palestras e encontro com influenciadores

O Acre recebe nos dias 20, 21 e 22 de setembro a Gamecon Talks, que será uma conferência que visa a troca de conhecimento para jogar na transformação social, impactar positivamente por meio dos jogos e fortalecer a cadeia de valor dos games.

A Gamecon Talks reunirá especialistas, estudantes, startups, gamers, gestores públicos, investidores, entusiastas, influenciadores, empreendedores do setor de games, famílias e representantes governamentais para um encontro.

A curadoria do projeto ficou a cargo de dois relevantes nomes do mercado de games e inovação: Théo Azevedo e Marcelo Minutti. Théo Azevedo é jornalista e referência na comunicação do setor de games. É CEO da Theogames, agência de comunicação com atuação no Brasil e na América Latina. Já Marcelo Minutti é professor e pesquisador em Inovação, Disrupção Tecnológica e Negócios Digitais.

Apresentador e narrador de eSports “gORDOx” participa do Meet & Greet

Presente no cenário de games há mais de 10 anos, Willian “gORDOx” Lemos, estará presente no Meet & Greet da Gamecon Talks, no dia 20 de setembro. Willian “gORDOx” é apresentador, streamer e narrador de eSports. Mais recentemente, tornou-se também host do podcast Groselha Talk, ao lado de Muca Muriçoca.

No eSports, gORDOx se destaca pela capacidade de narração de diferentes jogos e gêneros, desde Counter-Strike a League of Legends e Formula 1. Nas redes sociais, gORDOx faz sucesso interagindo de maneira divertida com os fãs, com público que ultrapassa 2 milhões de seguidores no Facebook, 750 mil no Instagram e quase 1 milhão de inscritos no seu canal principal do YouTube.

Em 2017, gORDOx venceu o Prêmio Influenciadores Digitais, além de participar de ‘Internet: O Filme’ no papel do personagem Astigmatismo. De lá para cá, Willian narrou e apresentou diversos eventos, como o retorno da lendária tag brasileira MiBR, de Counter-Strike, o Prêmio eSports Brasil e a primeira participação da Heineken no mundo dos games, no Torneio Player 0.0 de Formula 1.

Influenciadora Camilota XP confirma presença no Meet & Greet

Com seu carisma e seu jeito irreverente, a influenciadora digital, streamer e apresentadora de eSports, Camila Silveira, mais conhecida como CamilotaXP, estará presente no Meet &

Gretchen do dia 22 de setembro. Uma ótima notícia para os fãs da influenciadora que iniciou sua carreira em 2017 e já em 2019 migrou para a Liga Brasileira de Free Fire, onde se tornou um dos maiores ícones do game no Brasil.

Camilota XP tem 1 milhão de seguidores no Instagram (@camilotaxp) e quase 2 milhões no Tiktok, onde ela compartilha momentos divertidos do seu dia a dia.

A programação será recheada nos dias 20, 21 e 22 de setembro, com palestras, Meet & Greet com influenciadores da área. Confira a programação:

EVENTO PRINCIPAL – DIAS: 20, 21 E 22 DE SETEMBRO

GAMECON TALKS ACRE

DIAS: 20, 21 E 22 DE SETEMBRO

HORÁRIO: MANHÃ 9h às 12h | TARDE 15h às 18h

LOCAL: SEBRAE-LAB – Rio Branco – localizado na Ufac – Universidade Federal do Acre

INSCRIÇÕES: SYMPLA

Informações adicionais

SITE: www.gamecontalks.com.br

INSTAGRAM: @gamecontalksac

Curadores

Théo Azevedo – https://www.theogames.biz/en/

Marcelo Minutti – http://www.marcelominutti.com.br/

PROGRAMAÇÃO (acompanhe no site os convidados confirmados)

20 DE SETEMBRO

9h: Abertura oficial com a presença de autoridade

10h: Apresentação Gamecon: Ineditismo em seu DNA – Plataforma de Games para o desenvolvimento econômico

10h15: Palestra: Todo Mundo Joga

11h: Painel: Jogos para Governos: Catalisando a Inteligência Coletiva pelo bem público

15h: Palestra: Pesquisa da indústria brasileira de games 2022

15h45: Painel: Da ideia ao lançamento: Como montar um estúdio de jogos

16h45: Painel: Carreira na indústria de jogos

17h45: Meet & Greet – confira no site

21 DE SETEMBRO

9h: Palestra: O Potencial da indústria de jogos na região Norte do Brasil

9h15: Painel: Jogos e Desenvolvimento Regional – Potencializando a Economia Local

9h55: Painel: Jogos e Desenvolvimento Regional – Potencializando a Economia Local

10h45: Palestra: Programa Gamecon GovTech Acre

15h: Painel: Missão cumprida – games brasileiros que são sucesso pelo mundo

16h: Painel: Desenvolvimento de Jogos com Identidade Local

17h: Meet & Greet – confira no site

22 DE SETEMBRO

9h: Palestra: Tendências da Indústria de Jogos para os Próximos 10 Anos

9h45: Painel: A Economia dos Jogos: Potencial Socioeconômico e Políticas Públicas

10h45: Palestra: As regras do jogo. A Inovação Jurídica no Programa Gamecon GovTech Acre

15h: Palestra: A Revolução da Inteligência Artificial no Futuro das Profissões na Área de Games

16h: Painel: Como conseguir uma carreira no mercado de games?

17h: Meet & Greet com CamilotaXP