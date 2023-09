Gamecon Talks lança Agência Collab, que pode beneficiar reportagens com R$ 200; saiba mais

A Gamecon Talks Acre, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro no Sebrae Lab, na Universidade Federal do Acre (Ufac), traz uma novidade: a Agência de Notícias Collab Gamecon Acre, que visa estimular a criação de conteúdo por comunicadores profissionais e amadores do segmento. Segundo a organização, os melhores conteúdos serão bonificados com R$ 200,00.

O acadêmico de jornalismo da Ufac, Vitor Paiva, acredita ser uma ideia ótima e uma grande oportunidade para quem não conseguiu trabalhar durante a faculdade. “Normalmente é um tema que a gente não tem espaço de trabalhar. Para quem gosta dessa área, quem está imerso nisso, desde novo, que normalmente é quando começa o gosto pela área, é ótimo ter uma oportunidade, um espaço, e as pessoas te dão para mexer com isso e te valorizam, te dão uma compensação, tanto de espaço para poder se mostrar, como financeira”, disse, afirmando ao ContilNet que irá produzir conteúdo para a Agência.

Além disso, Vitor, que é gamer, também revelou ao ContilNet a vontade de trabalhar na área. “Se eu pudesse escolher, provavelmente eu continuaria na escrita, eu acho que são personagens legais, entrevistas com personalidades e também com quem está no backstage, quanto quem fica na frente das câmeras, é muito legal”, afirmou.

Para se juntar ao Vitor e participar da Agência de Notícias Collab, os interessados deverão se inscrever no link do Google Forms, preenchendo os dados e dando aceite no regulamento. Será disponibilizado um link com glossário gamer, pesquisa com dados sobre o setor e outros links necessários.

Após realizar a inscrição, o participante ficará livre para começar a produzir conteúdos em forma de matérias jornalísticas escritas ou reportagens/entrevistas em formato de vídeo. Todas elas devem abordar a temática gamer. A partir de 18 de setembro, as matérias já poderão ser enviadas para [email protected] . Um editor da equipe Gamecon avaliará as matérias recebidas e, estando aptas, serão editadas por ele e publicadas no site da Gamecon Talks Acre (https://www.gamecontalks.com.br/) na aba “News”.

Durante os dias da Gamecon Talks (20, 21 e 22 de setembro), a agência funcionará a todo vapor, com um ambiente propício para os criadores de conteúdo. Além do espaço, ponto de energia e internet, haverá um fotógrafo à disposição, para

fazer os registros que servirão de apoio para as matérias. A ideia é que os membros da agência produzam matérias diversas durante o evento.

Os editores de texto e de vídeo também estarão lá, editando e publicando as matérias em nosso site e redes sociais em tempo real. O prazo final para recebimento das matérias é 25 de setembro às 20h (hora local Acre). Após a publicação das matérias editadas na aba “news” do site da Gamecon Talks Acre, o editor selecionará até 25 matérias, que serão bonificadas com R$ 200,00 cada.

Quem participar com reportagens devem ganhar certificado, networking, conhecimento e conteúdo sobre comunicação e games e possibilidade de matéria publicada em veículos de imprensa regionais e nacionais e possibilidade de bonificação em dinheiro pela matéria produzida.

A decisão do editor será suprema, e levará em conta os seguintes critérios: