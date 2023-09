Garimpeiros amarram crianças ianomâmis e ameaçam atirar de espingarda

Garimpeiros invasores da Terra Indígena Yanomani amarraram e ameaçaram crianças indígenas na região conhecida como Hakoma. De acordo com a Associação Hatukara, que encaminhou denúncia ao Poder Público, nesta quarta-feira, o episódio aconteceu em local isolado e de difícil comunicação. Um vídeo obtido pelo GLOBO mostra o momento em que as crianças são amarradas.

A associação Hatukara relata ter recebido informações sobre a presença de garimpeiros na região no dia 19 de setembro. As gravações das ameaças foram enviadas do Papui, local onde há acesso à internet. Pelo isolamento da área onde o caso ocorreu, a associação afirma não ser capaz de precisar a data e o desfecho da ocorrência.