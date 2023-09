IBGE encerra inscrições nesta quinta-feira; veja próximas datas

O concurso IBGE, para o cargo de codificador censitário, encerra o seu período de inscrições nesta quinta-feira, 28.

O edital do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística conta com 120 vagas temporárias, para o cargo de codificador censitário.

O pagamento da taxa de inscrição também deve ser realizado nesta quinta, 28. As inscrições são aceitas, no site do Idecan, organizador da seleção.

Após as inscrições, os candidatos devem ficar atentos às seguintes datas:

aceso ao cartão de confirmação de inscrição: 20 de outubro de 2023

provas objetivas: 29 de outubro de 2023;

divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: 13 de novembro de 2023;

divulgação do resultado definitivo da prova objetiva: 27 de novembro de 2023; e

divulgação do resultado final: 22 de dezembro de 2023.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$1.308, além de auxílio-alimentação de R$658, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais.

Provas do IBGE ocorrerão dia 29 de outubro

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostas por 60 questões. Os candidatos vão responder questões sobre as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Ética no Serviço Público;

Conhecimentos Gerais; e

Noções de Informática.

As avaliações serão realizadas no turno da tarde, das 13h às 17h, no município do Rio de janeiro.

Serão considerados aprovados o candidato que acertar, no mínimo, 50% do total de pontos da prova e acertar, no mínimo, uma questão de cada disciplina.

IBGE confirma adesão ao Concurso Nacional Unificado

No dia 27 de setembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou a sua participação no Concurso Nacional Unificado. A autarquia tem autorização para 845 vagas efetivas em cargos dos níveis médio e superior.

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destacou os motivos para a adesão da autarquia à proposta de unificação dos concursos autorizados este ano.

“Nós acreditamos que o IBGE colaborará no êxito deste concurso unificado, pois ele cumpre a missão de democratizar o acesso às vagas federais. Além de criar um processo inovador de seleção padronizada, com melhor distribuição e segurança das provas”, disse.

As 845 vagas de cargos de nível médio e superior estão divididas da seguinte forma:

Nível médio

técnico em informações geográficas e estatísticas (300).

Nível superior

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (275 vagas);

tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312); e

pesquisador em informações geográficas e estatísticas (oito).

Quais os salários no IBGE?

As remunerações em 2023 são as seguintes:

analista: R$9.910,40 (reajustado e com auxílio-alimentação);

pesquisador: R$9.910,40 (reajustado e com auxílio-alimentação);

tecnologista: R$10.891,67 (reajustado e com auxílio-alimentação); e

técnicos: R$4.666,24 (reajustado e com auxílio-alimentação).

O valor do auxílio-alimentação será de R$658, já contando com o reajuste deste ano.