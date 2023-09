“Missão cumprida”, diz organização da Gamecon sobre evento realizado no Acre

A Gamecon Talks Acre encerrou na última sexta-feira (22) após três dias de programação extensa e rica em conteúdo sobre a indústria de games, com palestras e painéis com especialistas da área.

A CEO da Gamecon Talks, Ana Paula Rocha, agradeceu ao público que esteve presente, além de todas as pessoas envolvidas no evento, como a equipe Gamecon, a imprensa acreana e os palestrantes.

“É um evento com muito conteúdo, densidade, informação, algumas informações muito atrativas, outros, não tão atrativas, mas muito importantes para o desenvolvimento aqui do Estado, trouxemos muitos assuntos que são de extrema relevância para quem quer ingressar nesse mercado, para quem quer fazer carreira nesse mercado, então o sentimento que eu tenho no meu coração é que a nossa missão foi cumprida”, disse ao ContilNet.

Ana completou ressaltando que a indústria de games é uma pauta relevante e global. “Nosso objetivo é que essa pauta se tornasse uma pauta do Acre e a gente alcançou esse objetivo, porque tivemos muitos políticos, muita representação do governo do Estado, deputados, senadores e secretários. Como um dos propósitos do projeto é chamar atenção da administração pública, do setor público, para o tema de games, para que as políticas públicas, para que os as mobiliações necessárias se fizessem se façam no estado do Acre”, completou.

Um dos curadores da Gamecon Talks Acre, Marcelo Minutti, também revelou ao ContilNet o sentimento com os resultados do evento.

“A gente conseguiu atingir um público significativo e conseguiu colocar aquela sementinha na reflexão de todos, no pensamento de todos para levar depois a ação, que é o como o esse mundo dos jogos pode efetivamente causar impacto na vida das pessoas. O conteúdo foi muito bem recebido, a gente já conversou com vários participantes e vimos que foi muito bem aceito os conteúdos, estão associados a as suas rotinas, principalmente os jovens”, disse.

“Os resultados foram muito positivos, a gente acredita que os desdobramentos de curto prazo vão acontecer, mas a gente acredita que a gente conseguiu colocar sementinhas que vão causar efetivamente mudança no médio longo prazo”, completou Minutti.

Theo Azevedo, jornalista da games há 25 anos e também curador do evento, afirmou que se surpreendeu e sai do Acre com ideias para a próxima Gamecon no estado. “Quando estávamos planejando, eu confesso que em alguns momentos eu falei que só saberia no que focar, quando chegasse em Rio Branco e visse o evento com meus próprios olhos. Eu acho que só assim teria uma clareza um pouco maior das coisas que estão longe da minha realidade, como alguém que mora em São Paulo. Quando eu cheguei aqui realmente fiquei muito impactado. Eu saio muito feliz com o que foi apresentado, oferecido aqui, foi feito com muito amor de verdade mesmo, e espero que as pessoas tenham gostado também”, disse.

De Belém, o curador Philipp “DooM” Boom, especialista em produção técnica de eventos de games e esports, também conversou com o ContilNet. “O evento foi maravilhoso. Eu acho que tivemos uma presença bem acima do esperado, de um público jovem, interessado. Eu acho isso muito bacana. Quando eu era mais jovem, tive que sair da região para conseguir trabalhar no segmento e hoje eu sei que isso não é mais uma necessidade. As pessoas tem que saber dessas oportunidades e com certeza, com a internet, com toda informação disponível, é possível uma pessoa na casa dela, em qualquer lugar do mundo, desenvolver produtos ou trabalhar em alguma dessas empresas do segmento”, disse.

A Gamecon Talks Acre aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de setembro e recebeu diversos jovens, entre estudantes de escolas públicas e universitários, interessados em conhecer mais sobre a indústria dos games. Além disso, palestrantes e influenciadores da área dos jogos eletrônicos estiveram presentes no evento para agregar mais conhecimento com as suas experiências.