No aniversário de Sena, Gladson Cameli abre o jogo sobre plásticas e nova namorada; vídeo

Nesta segunda-feira (25), o governador Gladson Cameli (Progressistas) trouxe leveza e quebrou protocolos durante o discurso que marcou o 119º aniversário da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre.

Em um palco central na Avenida Avelino Chaves, onde o desfile cívico da cidade acontece tradicionalmente, Cameli abordou uma variedade de temas, desde os avanços de sua gestão até a história de seu tio Orleir Cameli, bem como questões como os salários dos servidores e a tão aguardada inauguração da ponte do Segundo Distrito.

Entretanto, o momento que mais chamou a atenção e se tornou memorável no discurso foi a revelação inesperada do governador sobre uma cirurgia plástica que ele passou, gerando risadas e aplausos da plateia. Ele brincou abertamente sobre a possibilidade de estar buscando um novo amor, fazendo gestos que desenhavam o corpo de uma mulher enquanto se expressava. Essa surpreendente confissão demonstrou o carisma único de Gladson Cameli e deixou todos os presentes com um sorriso no rosto. “Tive que dar uma melhorada, porque tô à procura de uma nova”, diz Gladson.

A celebração do aniversário de Sena Madureira deste ano certamente será lembrada não apenas pela comemoração da cidade, mas também pela capacidade do governador de criar momentos inesquecíveis e promover um ambiente descontraído e animado entre autoridades e a população presente.