Rainha e princesa do rodeio da ExpoSena estreiam na abertura da festa

Coroadas no último sábado (16) como rainha e princesa do rodeio da ExpoSena Rural Show 2023, Isabelly Ferreira e Waleska Thamara, falaram sobre o sentimento de estrear na maior feira da região do Purus carregando as faixas.

A rainha do Rodeio, Isabelly Ferreira, de apenas 15 anos, disse que a expectativa para a feira é muito grande, principalmente neste ano, quando carrega o título de realeza máxima da festa.

“Eu estou muito feliz, já entrei na abertura do rodeio com a bandeira, mas decidi participar do concurso e deu certo. A minha expectativa para esse ano tá muito grande, espero que supere o ano anterior”, disse.

Já a princesa do rodeio, Waleska Thamara, revelou ser a primeira vez que participou de um concurso e que neste ano espera um público maior a todos os anos no evento. “Eu não sei nem explicar o sentimento de carregar esse título. Para esse ano, como princesa eu espero que venham pessoas de todo os municípios, da zona rural, e até de outros estados”, ressaltou.