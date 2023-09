Seu Jorge comemora encontro com Bruno Mars após The Town: ‘Muita resenha’

O cantor Seu Jorge fez a alegria dos fãs brasileiros nesta sexta-feira (8) ao compartilhar fotos inéditas de seu encontro com Bruno Mars. Ambos os artistas estiveram no palco do festival The Town no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no último domingo (3). Após as apresentações —que já haviam deixado o público em êxtase, os dois se encontraram e, pelo relato do brasileiro, parecem ter tido uma noite bem divertida.

“Fazia mais ou menos 10 anos que a gente tocou no mesmo evento aqui no Brasil. Na ocasião, não consegui encontrar pra conhecer e conversar. Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil”, relatou Seu Jorge.

O cantor postou uma sequência de fotos em seu Instagram: há uma selfie dos dois artistas juntos, um registro deles conversando informalmente e uma foto da namorada de Seu Jorge, Karina Barbieri, abraçando o norte-americano, além de fotografias de ambos os shows no The Town.

“Bruno, my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha”, escreveu também Seu Jorge. “Foi muito bom te ver, irmão.”

O brasileiro ainda deixou claro que não será a única vez em que os dois vão se ver. Ele desejou um bom show a Bruno Mars no Chile e disse: “nos vemos em Los Angeles logo já”.