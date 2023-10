Alysson é recebido com festa por militância progressista em lançamento de pré-candidatura

O secretário de Governo, Alysson Bestene, foi recebido com grande festa na sede do Progressistas pela militância, em Rio Branco. Com fogos e fumaça azul, Alysson foi carregado nos ombros com gritos e música.

O secretário foi oficializado como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2024. No dia 23 de setembro, Alysson foi escolhido por 17 votos a 0 pela Executiva Municipal do Progressistas.

“É uma honra fazer parte do partido, partido que tem história no Estado. Nós estamos aqui recebendo nesse momento o acolhimento por parte dos militantes, por parte de todos os membros do Partido Progressistas, em especial ao governador Gladson Cameli, meu amigo, irmão, parceiro de todas as horas em prol de trazer bons projetos para o estado do Acre, cuidar das pessoas e a nossa história vem demonstrando isso, que a gente quer cada vez mais acolher as pessoas que vivem aqui na nossa cidade, no nosso estado, e eu tenho buscado isso junto com toda equipe de Governo, atender os anseios da sociedade”, disse.

Alysson disse ainda que para Rio Branco, terá muito trabalho, determinação para atender os que mais precisam. Questionado se já iniciaram as conversas sobre um vice para a chapa, Alysson revelou que há partidos aliados dentro do arco de aliança que quer construir. “Isso fica para um segundo momento, essa questão de vice, chapa de vereadores, tudo isso a gente vai estar construindo ao longo desse ano, a gente tem um ano ainda de construção, agora é a pré-candidatura, é importante ouvir as pessoas, conhecer o que elas mais precisam e é isso que a gente tem feito”, disse.

A deputada Socorro Neri, presidente da executiva municipal do Progressistas, foi elogiada pelo pré-candidato. “A Socorro é um orgulho para nós, uma deputada que, em tão pouco tempo, já faz parte das principais comissões na Câmara, fazendo um excelente trabalho em busca de recursos para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso estado”, disse.

Alysson finalizou dizendo que este momento é importante para ouvir as pessoas. “Nós vamos caminhar juntos, é um partido que é unido, uma família, para ajudar as pessoas em Rio Branco”, disse.