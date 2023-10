AO VIVO: acompanhe a transmissão do 7º Encontro de Divas com ContilNet e Sans Filmes

Acontece neste domingo (29), a 7ª edição do Encontro de Divas, das influenciadoras Maykeline e Elita Maia, do perfil Eu Vi no Divando. Neste ano, as anfitriãs esperam um público de mais de 500 pessoas.

O evento acontece anualmente e traz uma variedade de novidades das empresas parceiras, como O Boticário, Exuberance, Barão das Tortas e outros.

O Encontro de Divas é um evento aguardado por diversas mulheres que todos os anos marcam presença. Pelo segundo ano consecutivo, o ContilNet e San Francisco Filmes fazem a transmissão completa do evento no canal do YouTube do ContilNet.

Acompanhe ao vivo: