Aprendendo com a sabedoria de Luiza Helena Trajano: liderança e ouvir o inconveniente

No mundo dinâmico dos negócios e da liderança, os ensinamentos de grandes filósofos muitas vezes são subestimados. No entanto, é sábio lembrar as palavras de Luiza Helena Trajano, uma das empresárias mais bem-sucedidas do Brasil: “Aprendi a escutar o que não quero ouvir”. Neste artigo, vamos explorar como essa filosofia pode ser aplicada para se tornar um líder e liderado de sucesso nos tempos de hoje.

Em uma rede social de negócios, tive o privilégio de ler sobre Luiza Helena Trajano, a idealizadora e CEO da Magazine Luiza. A empresária, que figura na posição 107º da lista dos bilionários brasileiros da Forbes 2023, com um patrimônio estimado em R$ 3,5 bilhões. E um dos pontos que me chama atenção, é quando ela cita a seguinte provocação “Aprendi a escutar o que não quero ouvir”. Uauuuu, é isso! Veio logo na minha cabeça. É uma frase difícil, tanto para o líder, como para o liderado. Hoje, em tempos modernos, essa figura ficou confusa, líder x liderado. Todos somos líderes, mas, há uma diferença, as responsabilidade. Mas, não estarei aqui escrevendo sobre isso. Mas, sobre a arte da escuta, como fator essencial para o sucesso.

A Escuta Ativa, como fator primordial para o sucesso. Ouvir o que não queremos é uma habilidade essencial para líderes e liderados. Afinal, a verdade nem sempre é confortável, mas é através dela que o crescimento ocorre. A filosofia por trás dessa afirmação nos lembra de que, para sermos eficazes, precisamos estar dispostos a ouvir feedbacks negativos e a considerar perspectivas diferentes.

Dicas para ser um líder de sucesso:

1. Pratique a Escuta Empática: Não se limite a ouvir, mas faça um esforço genuíno para entender as preocupações e necessidades dos outros.

2. Aceite o Feedback Construtivo: Encare o feedback negativo como uma oportunidade de melhorar. Não o leve para o lado pessoal.

3. Fomente a Diversidade de Opiniões: Crie um ambiente onde as vozes discordantes sejam bem-vindas. Isso pode levar a soluções mais criativas e inovadoras.

4. Seja um Exemplo: Líderes que ouvem são líderes que inspiram. Seja o modelo de escuta ativa para sua equipe.

Dicas para ser um liderado de sucesso:

1. Seja Transparente: Comunique suas preocupações e opiniões de maneira clara e respeitosa.

2. Seja Proativo: Esteja disposto a contribuir com ideias e soluções, não apenas apontar problemas.

3. Saiba Escolher Suas Batalhas: Nem todo feedback negativo merece a mesma atenção. Avalie o que é mais relevante para o sucesso da equipe.

4. Aprenda com a Diversidade de Pensamento: Assim como os líderes, os liderados também podem se beneficiar de diferentes perspectivas.

Para ilustrar como a filosofia de Luiza Helena Trajano pode levar ao sucesso ou à derrota, vamos contar a história de dois colegas de trabalho, Ana e Paulo. Ambos trabalhavam em uma equipe que estava enfrentando problemas de produtividade.

Ana decidiu adotar uma abordagem proativa e compartilhou suas preocupações com o líder da equipe, apresentando sugestões para melhorias. Ela estava disposta a ouvir as opiniões dos outros membros da equipe e a colaborar para encontrar soluções.

Por outro lado, Paulo resistiu às mudanças, recusando-se a ouvir críticas e rejeitando as sugestões de seus colegas. Ele via o feedback negativo como uma ameaça à sua autoridade.

O resultado foi que a equipe de Ana progrediu, identificou soluções para seus problemas e melhorou a produtividade. Em contraste, a equipe de Paulo enfrentou dificuldades crescentes e acabou por perder a confiança de seus superiores.

A filosofia de “aprender a escutar o que não queremos ouvir” pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso na liderança e como liderado. Seja aberto à crítica construtiva, valorize a diversidade de pensamento e esteja disposto a aprender com as perspectivas divergentes. A história de Ana e Paulo nos lembra que a escolha de como lidamos com o feedback negativo pode fazer toda a diferença entre o sucesso e a derrota.

Não há outro caminho, se não for pelo OUVIR o outro.

Nessa mesma entrevista com a Luiza Helena Trajano, perguntam a ela, o que é um líder para ela

E ela responde:

— É aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que podem ir. Pra mim não existe definição melhor. E pra isso, você também tem que se levar mais longe.

Ouça! E vá mais longe. Reflita como está a sua escuta.

Forte abraço.