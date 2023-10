Atração do Festival do Abacaxi, Evoney Fernandes deixa mensagem para Tarauacá; veja

O cantor Evoney Fernandes, conhecido por sua voz envolvente e carisma inigualável, compartilhou neste domingo (8) uma mensagem aos moradores de Tarauacá.

O artista vai se apresentar nesta segunda-feira (9) no encerramento do Festival do Abacaxi e da Agricultura Familiar, que começou na última sexta-feira (6).

Em suas palavras, ele não apenas prometeu uma performance inesquecível, mas também destacou a beleza única das mulheres tarauacaenses e a grandiosidade do famoso abacaxi da região.

Veja o vídeo: