Café com Gin e Mojito de Amora: empresária revela novidades do Coffee House Food and Drinks

O Coffee House, uma das franquias de café mais prestigiadas e badaladas do Acre, está agitando a capital acreana com a inauguração de sua segunda loja em Rio Branco. Rapidamente, tornou-se um dos destinos mais frequentados, seja para um café matinal, um almoço de negócios ou para relaxar com amigos em um happy hour ao final do dia.

Localizada na Rua Fátima Maia, nº 320, na Galeria Vita Park, próxima ao Villa Rio, essa nova filial está se destacando não apenas por seu ambiente acolhedor e design moderno, mas também por sua inovadora variedade de bebidas. Conversamos com a empresária Eveline Alencar, responsável por essa nova empreitada, que nos contou sobre as emocionantes adições ao menu.

Uma das maiores surpresas é a introdução do “Café com Gin” e o “Mojito de Amora”. Essas criações únicas combinam a sofisticação do gin com a robustez do café e a refrescância da amora em um casamento de sabores que tem conquistado os clientes do Coffee House. “Nossa ideia é sempre surpreender nossos clientes, e essas novas bebidas são um reflexo disso. Elas são a combinação perfeita entre a tradição do café e a inovação de coquetéis contemporâneos”, revelou Eveline Alencar.

Além das bebidas, a nova loja tem se destacado por sua localização estratégica, proporcionando um espaço agradável para encontros e reuniões. A proximidade com o Villa Rio e sua conveniente posição na Galeria Vita Park a tornam um ponto de referência para aqueles que desejam combinar um ambiente relaxante com opções gastronômicas de alta qualidade.

O Coffee House está provando ser mais do que uma cafeteria; é um local onde os apreciadores de café e entusiastas de coquetéis podem se reunir e explorar novas experiências sensoriais. Com a visão ousada de Eveline Alencar e sua equipe, o Coffee House Food and Drinks está definido para continuar a ser um dos destinos mais procurados para aqueles que buscam uma experiência única em Rio Branco.

Veja a entrevista completa: