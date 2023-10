Com ciúmes do marido, esposa crava faca na jugular de amiga, após ‘talaricagem’

Uma mulher identificada como Layra Diniz Estevão Freire, 27 anos, quase mata sua colega de trabalho, quando por ciúmes do marido cravou uma faca na jugular da amiga.

O fato aconteceu por volta das 18:20 da noite de domingo (22) na rua Rio Grande do Sul, nas proximidades do bairro Preventório em Rio Branco (AC).

A vítima, identificada como Susie Suelem Pereira de Oliveira de, 33 anos, teria se envolvido com o marido de Layra, que segundo relato de moradores do Preventório, é catadora de latinhas e vive em situação de rua junto com Suelem.

As informações dão conta de que, Layra teria descoberto que sua parceira teria dado uma de ‘talarica’, motivo esse que levou a mulher a pedir uma faca emprestada a uma pessoa dizendo que iria matar uma mulher.

Rapidamente, a pessoa tentou acalmar a fúria da mulher traída, mas ela já estava decidida a cometer o crime. Layra adentrou em uma residência sem permissão do dono, e pegou uma faca, indo de encontro com Susie.

Sem perceber a aproximação de sua rival no amor, Layra desferiu pelo menos dois golpes em Susie, causando ferimentos na perna e um corte profundo no pescoço.

Logo após cometer o crime, populares acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente e conseguiu prender em flagrante a acusada do crime, encaminhando a Layra para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

Consta ainda que Layra é monitorada por tornozeleira eletrônica, e que teria cortado o aparelho recentemente.

A Polícia Militar fez buscas pelo local e conseguiu encontrar a faca utilizada na ação criminosa.

O serviço de atendimento móvel de urgência emergência (SAMU) foi acionado e a equipe de paramédicos chegou em tempo record ao local, prestando todos os atendimentos e encaminharam a vítima em estado grave para o Pronto Socorro da capital.

Segundo informações do médico plantonista da ambulância de suporte avançado (01), o estado de saúde da paciente é considerável grave, pois ela recebeu um corte profundo no pescoço, prejudicando a via jugular, o que fez ela perder muito sangue. A vítima foi entregue à equipe do trauma do PS, e encaminhada às pressas para a sala de cirurgia da unidade.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no Pronto Socorro para colher mais informações sobre a motivação, e agora seguem as investigações.