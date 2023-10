Delegação acreana nos Jogos Escolares terá presença de psicóloga pela primeira vez em 30 anos

A delegação acreana que participará da edição anual dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) contará, pela primeira vez, com uma profissional da psicologia. A novidade foi anunciada no sábado, dia 14, último dia de realização das seletivas estaduais que classificam os estudantes-atletas para a etapa nacional da competição, que ocorrerá em Brasília (DF), de 26 de outubro a 09 de novembro.

A decisão da Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) está alinhada à nova metodologia de gestão da entidade, que visa fortalecer o setor e garantir as condições necessárias à boa participação dos estudantes-atletas do Acre em competições nacionais. O JEBs, por exemplo, é a seletiva para os Jogos Sul-Americanos Escolares, evento que reúne atletas de todos os países da América do Sul.

“Essa medida atende um anseio muito antigo dos professores, estudantes-atletas, da nossa comunidade. A psicóloga que comporá a nossa delegação terá a função de dar mais assistência a todos da delegação, orientando, dialogando. Ela terá um papel extremamente importante, que nós consideramos essencial ao esporte em todas as esferas. É uma área que ajudará muito no trabalho da FADE, e no compartilhar e ganhar das nossas equipes”, pontua o presidente João Renato.

A psicóloga Kaire Josy da Silva, que vai acompanhar a delegação, avalia que a medida tomada pela FADE enriquece o processo de intercâmbio cultural, social e esportivo que será oferecido aos representantes do Acre na competição nacional durante os 15 dias de evento. A psicologia aplicada é capaz de fortalecer as experiências desses estudantes-atletas.

“O profissional da psicologia é de fundamental importância na equipe da Federação Acreana de Desporto Escolar, uma vez que contribuir de forma significativa na assistência, no suporte, no sentido de auxiliar os membros da equipe a desenvolverem práticas, competências e responsabilidades diante das modalidades em que estes atuam. Nossa presença será um suporte a mais a todos os integrantes, sejam dirigentes, técnicos ou atletas”, pontua.

O Acre no JEBs 2023

A participação do Acre no JEBs só será possível em razão do apoio do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), que está garantindo o transporte entre Rio Branco e Brasília, cidade-sede do evento. O investimento da participação, incluindo o transporte custeado pela SEE, se aproxima de R$ 2 milhões, e tem o apoio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), por meio do Programa de Apoio às Federações (PAF).

Na Capital Federal, os estudantes-atletas vão ter direito a hospedagem em hotel, transporte interno e alimentação durante todos os dias do evento. Também no trajeto até a capital federal, que será feito de ônibus, toda a delegação terá garantida a alimentação. Os estudantes-atletas serão acompanhados por técnicos das modalidades, e profissionais de Educação Física preparados para dar todo o suporte necessário aos adolescentes com idades entre 12 e 14 anos.

Calendário de 2023

Durante a temporada de 2023, a Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) não visou lucros, mas o investimento necessário no setor, e aplicou, até o mês de outubro, quase R$ 200 mil na execução de competições esportivas e qualificação de profissionais que atuam no desporto escolar local., tanto na capital, quanto no interior do estado. A FADE também está adquirindo mais de R$ 150 mil em materiais esportivos de 15 modalidades, incluindo equipamentos eletrônicos.