Homem é morto a tiros na frente da esposa após ser chamado na porta de casa no Acre

Um homem identificado como Antonio Israel Ferreira Lima, 39 anos, foi morto a tiros na última sexta-feira (27) dentro da própria casa, no município de Feijó, no interior do Acre. O crime aconteceu na frente da esposa da vítima, que disse que estava no sofá da sala quando escutou chamarem pelo marido na frente de casa.

Segundo o g1, inicialmente, a mulher respondeu que ele não estava em casa, mas os criminosos começaram a forçar para abrir a porta. Foi então que a vítima que estava no quarto foi até a sala em posse de um terçado, abriu a porta e levou um tiro no peito.

De acordo com a polícia, ela só soube informar que um dos homens estava encapuzado e que não conseguiu identificá-lo. Uma outra testemunha que estava na casa ao lado informou ter ouvido três disparos de arma de fogo e que viu dois homens saindo de bicicleta da casa da vítima após os tiros.

O delegado Valdinei Soares disse que a suspeita é de que a motivação tenha sido uma vingança. Isso porque, a vítima teria agredido a mãe de um faccionado da cidade e deu a ordem para o homicídio. Após a perícia técnica no local, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para os devidos exames. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o caso e tentar identificar os autores do homicídio.