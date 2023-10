Homem surge em comunidade no interior do Acre e moradores pedem ajuda para encontrar família

Os moradores do km 30, da Estrada Linha Seca, em Sena Madureira, ficaram preocupados nesta segunda-feira (9) com o aparecimento no local de um homem ainda não identificado. Sem ter nenhum parente por lá, ele ficou abrigado em algumas árvores.

Conforme informações dos moradores, o homem aparenta ter transtornos mentais, não sabe dizer o nome, nem a localidade onde reside. “Ficamos preocupados porque não sabemos o que ele é capaz de fazer ou até mesmo sofrer algum tipo de situação. Em razão disso, acionamos a polícia para tomar as providências”, destacou um morador.

Pelo o que foi apurado pelo ContilNet, o homem foi abordado pela Polícia Militar e conduzido ao Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico na noite da última segunda-feira (9). Nesta terça-feira (10), porém, ele teria saído do hospital e retornado para a Estrada Linha Seca novamente. O homem teria sido visto na altura do km 18.

Segundo consta, o citado provavelmente é morador de Rio Branco e veio parar em Sena Madureira após pegar carona em um ônibus.