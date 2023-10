“Parabéns, presidente”: políticos do Acre celebram aniversário de 78 anos de Lula nas redes

Nesta sexta-feira , 27 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), comemora seu 78º aniversário. Nas redes sociais, diversos políticos e apoiadores acreanos expressaram seus parabéns e homenagens Lula, tornando seu aniversário o segundo assunto mais comentado no antigo Twitter, atualmente conhecido como rede social X.

Uma das figuras que aproveitou suas redes sociais para parabenizar Lula foi o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. Viana compartilhou uma foto do encontro e expressou sua gratidão pela amizade de quase quarenta anos com o ex-presidente, desejando-lhe saúde e felicidade.

“Hoje, 27 de outubro, é o aniversário do presidente @lulaoficial, dei meu abraço ontem e tirei essa foto, é um amigo que a luta política pelo bem comum e a vida pública me deu. Não tenho como expressar minha gratidão pela boa convivência de quase quarenta anos com esse incrível ser humano. Talvez o melhor jeito seja pedindo a Deus que lhe dê mais saúde e siga bendizendo sua vida e de sua família. Feliz aniversário e muitas felicidades, querido amigo presidente”.

A deputada federal Socorro Neri também se juntou às homenagens, recordando seu encontro com Lula na Cúpula da Amazônia em Belém, enfatizando o compromisso conjunto com a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

“Uma lembrança marcante da Cúpula da Amazônia em Belém, onde tive a oportunidade de conhecer e dialogar com o presidente Lula. Hoje, celebramos seus 78 anos de vida e reforçamos o compromisso conjunto com a preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Feliz aniversário, presidente Lula!”

A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, relembrou a trajetória de vida de Lula e parabenizou-o por sua luta e resistência ao longo dos anos, elogiando sua capacidade de unir, negociar e buscar consensos em tempos de desafios e conflitos.

“Presidente Lula, parabéns pelos 78 anos de nascimento do menino Luiz Inácio, no tempo em que o mundo despertava do horror da segunda Grande Guerra. Parabéns por ter sobrevivido à fome e à pobreza, nas décadas em que os esforços para construir a paz esbarravam na permanente explosão de novas guerras. Parabéns por ter resistido à opressão nos anos “de chumbo”, assim chamados pela opressão das armas que destruiram a democracia e mantiveram no cativeiro um povo inteiro. Parabéns por ter, então, tornado-se Lula e feito de seu nome um símbolo de muitas lutas. Parabéns por unir, negociar, transigir, compreender, acolher, ajudar a produzir os consensos tão necessários nestes tempos de confusão e conflito. Parabéns por ter se levantado, após cada derrota, apoiado na responsabilidade de superar a si mesmo, mais que aos adversários. Parabéns por ter conquistado tantas vezes a vitória e por reconhecê-la como um bem coletivo, fruto da esperança e do trabalho de todos. Que Deus o abençoe e a sua família, com saúde, paz e sabedoria”.

Além disso, o perfil no Instagram do Partido dos Trabalhadores no Acre prestou uma simples, mas significativa homenagem, dizendo: “Parabéns pro nosso presidente.”

Veja as reações: