Veja o momento em que Diego Alemão faz ameaças com uma arma de fogo

O Domingo Espetacular, da Record TV, mostrou imagens inéditas do momento em que Diego Alemão faz ameaças com uma arma de fogo, numa rua da zona sul do Rio, afirmando que iria “efetuar disparos”. Segundo testemunhas, o ex-BBB aparentava estar alterado, falava em voz alta com as pessoas e chegou a ser repreendido. Para assistir na íntegra, clique aqui.

Nas imagens, é possível ver Diego sacando a arma em frente a um restaurante e depois caminhando com a arma na mão, indo na direção de um ponto de táxi. Um motorista aceita a corrida e alguém chama a polícia, que segue o veículo. Algumas quadras depois o taxista é interceptado e o empresário é preso e levado para a delegacia.

No primeiro depoimento, Diego Alemão diz que a arma, um revólver calibre 32, não era seu. Depois volta atrás e assume que a arma estava sob sua posse. Ele foi liberado, após pagar uma fiança de R$ 4 mil, e internado em uma clínica de reabilitação.

No último dia 26, Jeffrey Chiquini, advogado de Diego Alemão, revelou com exclusividade para a coluna que o rapaz estava sob efeito de entorpecentes e em surto psicótico. Segundo ele, Alemão também estava passando por uma depressão.

Chiquini ainda revelou ao programa como está o estado de saúde de Diego Alemão após a internação: “Ele em sã consciência jamais agiria daquela forma. Diego não é agressivo, Diego em hipótese alguma colocaria a vida de alguém em perigo. Mas ele abriu o coração para a família e voluntariamente buscou ajuda. Diego Alemão encontra-se internado em uma clínica de reabilitação, mas infelizmente o quadro dele é grave”.

Íris Stefanelli, que se relacionou com Diego durante a participação no reality global, também falou sobre o assunto: “Realmente, eu fiquei surpresa [com a prisão de Diego]. Ele é uma pessoa muito inteligente, um menino muito legal, cabeça. Ele nunca demonstrou estar alterado, ter falta de equilíbrio“.

Diego Alemão foi internado, por vontade própria, logo após ser solto. A coluna descobriu, no entanto, que no dia 14 deste mês, Alemão quis procurar a ajuda de Rafael Ilha. O ex-Fazenda ajuda dependentes químicos há anos, e é um dos responsáveis pelo tratamento e recuperação de Sérgio Hondjakoff.

Segundo o youtuber Bruno Di Simone, que é amigo de Diego Alemão, o ex-BBB entrou em contato após ver a publicação dele com Rafael Ilha nas redes sociais. Bruno entrevistou o ex-Fazenda para seu canal no YouTube e divulgou uma foto com o colega no Instagram.

“No dia que eu gravei com o Rafael Ilha, o Alemão me segue e viu eu postar um vídeo com o Rafael, anunciando que vinha uma entrevista, e me chamou no WhatsApp perguntando se o Rafael Ilha estava comigo, porque ele queria trocar uma ideia com o Rafael. Eu falei que não estava mais. Mais tarde eu o encontrei e ele estava meio agressivo. Eu falei que ele estava precisando de ajuda. Perguntei se ele queria ajuda, se queria que eu entrasse em contato com o Rafael Ilha e ele pediu que eu entrasse sim em contato”, contou.